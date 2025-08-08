Donnarumma - PSG : Des discussions secrètes sont révélées !

Alexis Brunet

La saison dernière, Gianluigi Donnarumma a impressionné tout le monde avec des parades de très grande classe en Ligue des champions, qui ont notamment permis au PSG de remporter ce titre tant attendu. Toutefois, bien avant que l’Italien affiche cet état de forme, le club de la capitale avançait ses pions en secret dans le dossier Lucas Chevalier.

Après quatre saisons au PSG, le temps de Gianluigi Donnarumma semble résolu. Le portier italien se dirige vers un départ du club de la capitale, qui a décidé de le remplacer par Lucas Chevalier. L’arrivée du Français doit d’ailleurs être annoncée très prochainement.

Le PSG négocie depuis longtemps avec Chevalier Pendant des mois, le PSG discutait avec Gianluigi Donnarumma d’une prolongation de contrat. Aucun accord n’a été trouvé et le club de la capitale a donc décidé de foncer sur Lucas Chevalier. Toutefois, d’après les informations du Parisien, les négociations avec le Lillois datent depuis plus longtemps, bien avant que l’Italien ne flambe en Ligue des champions. Luis Campos avait donc avancé ses pions en secret et il disposait d’un temps d’avance.