Donnarumma - PSG : Des discussions secrètes sont révélées !

La saison dernière, Gianluigi Donnarumma a impressionné tout le monde avec des parades de très grande classe en Ligue des champions, qui ont notamment permis au PSG de remporter ce titre tant attendu. Toutefois, bien avant que l’Italien affiche cet état de forme, le club de la capitale avançait ses pions en secret dans le dossier Lucas Chevalier.
Après quatre saisons au PSG, le temps de Gianluigi Donnarumma semble résolu. Le portier italien se dirige vers un départ du club de la capitale, qui a décidé de le remplacer par Lucas Chevalier. L’arrivée du Français doit d’ailleurs être annoncée très prochainement.
Le PSG négocie depuis longtemps avec Chevalier
Pendant des mois, le PSG discutait avec Gianluigi Donnarumma d’une prolongation de contrat. Aucun accord n’a été trouvé et le club de la capitale a donc décidé de foncer sur Lucas Chevalier. Toutefois, d’après les informations du Parisien, les négociations avec le Lillois datent depuis plus longtemps, bien avant que l’Italien ne flambe en Ligue des champions. Luis Campos avait donc avancé ses pions en secret et il disposait d’un temps d’avance.
55M€ pour Chevalier ?
Si Lucas Chevalier voulait rejoindre le PSG depuis des mois, cela ne veut pas dire qu’il va débarquer gratuitement. En effet, le portier lillois va coûter 40M€ au club de la capitale plus 15M€ de bonus potentiels. Une somme qui fera de lui le gardien français le plus cher de l’histoire. Un statut qui pourra être dur à assumer pour le futur Parisien.