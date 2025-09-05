Donnarumma - PSG : C’est terminé, le coup de tonnerre après le transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ du PSG par Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma s’est engagé à Manchester City qui a déboursé environ 30M€ pour racheter la dernière année du contrat de l’Italien. Mais cette signature a surpris compte tenu du fait que le profil de Donnarumma ne correspond pas vraiment à ce qu’attend Pep Guardiola de ses gardiens. Par conséquent, cela pourrait bien confirmer le départ de l’Espagnol à la fin de la saison.

Poussé au départ par le PSG, Gianluigi Donnarumma a du trouver une porte de sortie. C'est la raison pour laquelle il a rejoint Manchester City, un choix qui a surpris puisque son profil ne ressemble pas à celui des gardiens que Pep Guardiola apprécie. Et selon Julien Laurens, spécialiste du football anglais pour RMC, c'est probablement la preuve que le technicien espagnol ne restera plus très longtemps sur le banc des Citizens.

Donnarumma-Guardiola, l'association surprise « Comment on a vu l’arrivée de Donnarumma pour remplacer Ederson ? J’ai prévenu. On m’a beaucoup posé la question. J’ai souvent expliqué que sur sa ligne c’était le meilleur du monde, que sans lui le PSG ne gagnait sûrement pas la Ligue des Champions. Mais sur les centres et les ballons aériens, on est quand même Angleterre, il ne sait pas faire. Moi je pense deux choses », explique-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant d’en rajouter une couche.