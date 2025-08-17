Donnarumma : Le PSG relance le feuilleton avec cette annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par Luis Enrique qui ne comptait plus sur lui pour l'avenir et qui a préféré miser sur Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma doit désormais se trouver un nouveau club. Ce feuilleton est miné par une certaine rancoeur dans l'entourage du gardien italien, mais de son côté, le PSG calme le jeu et assure avoir agi avec le plus grand des respects.

Le PSG a-t-il manqué de classe et de considération dans sa manière de gérer le cas Gianluigi Donnarumma cet été ? Pour rappel, alors qu'il arrive à un an de la fin de son contrat, le gardien italien s'est vu signifier qu'il n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique, puisque le coach espagnol du PSG lui a préféré Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 55M€ (bonus compris). Et le clan Donnarumma n'a pas digéré ce traitement...

Raiola remonté contre le PSG Enzo Raiola, l'agent du portier italien, s'est récemment lâche sur les coulisses de ce divorce compliqué avec le PSG : « Le PSG avait formulé différentes demandes. Au final, nous avions accepté une offre inférieure au salaire actuel parce que Gigio voulait rester. Puis, ils ont changé les règles du jeu et à ce moment-là, nous avons interrompu les négociations pour nous revoir après la finale de la Ligue des champions. Nous nous sommes revus avant la Coupe du monde des clubs et ils m’ont confirmé leur volonté de continuer. Le choix de ne pas prolonger a été pris durant le Mondial des clubs, le PSG m’avait même demandé de ne rien communiquer officiellement », a confié l'agent de Donnarumma.