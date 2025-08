Divorce annulé au PSG ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le temps de jeu de Kang-In Lee a drastiquement diminué pendant la seconde partie de saison au PSG. Pas d'apparitions en Ligue des champions depuis le 1/8ème de finale retour à Liverpool (1-0), et un potentiel départ ? Pas vraiment si l'on se fie à la dernière sortie médiatique de l'international coréen.

De quoi faire clairement comprendre que Luis Enrique compte moins sur lui et d'ouvrir la porte à un transfert cet été. Al - Nassr serait intéressé par son profil d'après Sports Zone. Néanmoins, Kang - In Lee semble vouloir continuer sa collaboration avec le PSG entamée il y a deux ans. « Même sans jouer, je savais qu'il y avait encore des opportunités. Cela m'a aussi fait réfléchir à la nécessité de travailler davantage ».

«Partager du temps avec mes coéquipiers a été le plus précieux pour moi»

« Je pense que la finale de la Ligue des champions, dont je rêve depuis tout petit, est le match le plus spécial. Le temps passé à préparer le match et à partager du temps avec mes coéquipiers a été le plus précieux pour moi ». a confié Kang-In Lee pendant une conférence de presse en Corée du Sud pour son sponsor avec Adidas.