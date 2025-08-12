Divorce à cause de l’argent : C’est confirmé pour une star du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Refusant de prolonger aux conditions fixées par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a vu débarquer Lucas Chevalier et doit désormais se trouver un nouveau club, sous peine d'occuper le poste de doublure dans la capitale cette saison. Derrière cette rupture se cache une raison financière, mais pas seulement pour Pierre Ménès.

Ça sent la fin entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Alors que les deux parties ont tenté de trouver un accord pour une prolongation durant plusieurs mois, le club de la capitale a décidé d’enrôler Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 55M€ bonus compris. Le Français semble destiné à occuper le rôle de numéro 1 tandis que l’Italien, actuellement dans sa dernière année de contrat, est appelé à se trouver un autre point de chute. Un dossier sur lequel est revenu Pierre Ménès.

Donnarumma veut « logiquement faire fructifier ses six derniers très bons mois » « Je pense qu’il y a un tout dans l’histoire Donnarumma, déjà qu’il ait été exceptionnel les six derniers mois et beaucoup moins auparavant. Il y a aussi le fait qu’il ne veuille pas accepter les nouvelles conditions tarifaires du club et qu’il veuille logiquement faire fructifier ses six derniers très bons mois », analyse l’ancien chroniqueur du Canal Football Club sur sa chaîne YouTube.