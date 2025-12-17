Deux gros transferts à l'OL : Pierre Ménès confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un mercato estival rendu très difficile par les problèmes économiques du club, l'OL n'aura pas beaucoup plus de moyens cet hiver mais va une nouvelle fois flairer les bons coups. Dans cette optique, les pistes menant à Axel Disasi et Endrick reviennent avec insistance et Pierre Ménès confirme.

Auteur d'une première partie de saison bien plus réussie que ce à quoi on pouvait s'attendre compte tenu des soucis financiers du club, l'OL aborde le mercato d'hiver avec la volonté de renforcer son effectif en ciblant des jolis coups comme l'été dernier. C'est ainsi que les prêts d'Endrick (Real Madrid) et Axel Disasi (Chelsea) sont attendus. Une tendance confirmée par Pierre Ménès.

Endrick et Disasi vers l'OL ? « Une crainte qu'Endrick et Axel Disasi soient hors de forme ? Oui. Évidemment. A chaque fois que tu prends un joueur, surtout au mercato d'hiver, tu n'as aucune garantie qu'il soit productif immédiatement. Mais Lyon n'a pas le choix », lance-t-il sur sa chaîne YouTube avant de poursuivre.