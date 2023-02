Deux gros échec sont confirmés au PSG

La rédaction

Durant le mercato d’hiver, le PSG a tout tenté pour trouver un nouveau joueur offensif et ainsi remplacer Pablo Sarabia qui s’est engagé avec Wolverhampton. Dans cette optique, plusieurs pistes ont circulé, en vain. Et pourtant, le PSG a bien tenté différents coups à l’image de Rayan Cherki et Malcom qui ont tous deux confirmé l’intérêt du club de la capitale.

Cherki confirme

« Vous m’avez pris un peu de court (sourire). Je rigole. J’ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu’un qui regarde forcément les réseaux sociaux, qui écoute ce qu’on dit à la télévision. Je fais mon petit bout de chemin. Quand ce sera l’heure de parler de ça, on parlera de ça », expliquait le meneur de jeu de l’OL après la victoire contre le RC Lens. Et Malcom a également commenté les contacts avec le PSG.

Malcolm est flatté