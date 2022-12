Deschamps, Kanté, OM… Toutes les infos mercato du 30 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes dans quelques jours, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Désaccord entre Deschamps et la FFF pour sa prolongation

Selon les révélations du Télégramme , Didier Deschamps et Noël Le Graët, le président de la FFF, se sont entretenus dernièrement à Guingamp pour discuter d'une prolongation du sélectionneur de l'équipe de France à la tête des Bleus. Seulement voilà, les deux hommes ne parviennent pas encore à tomber d'accord : Deschamps réclame un engagement jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, soit jusqu'en 2026, tandis que Le Graët ne semble dispose qu'à lui offrir deux années supplémentaires, jusqu'à l'Euro 2024. Affaire à suivre...



PSG : N'Golo Kanté vers une prolongation surprise à Chelsea ?

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG et du FC Barcelone qui souhaitent l'attirer libre l'été prochain, N'Golo Kanté (31 ans) pourrait finalement opter pour un autre choix inattendu pour son avenir. En effet, selon les révélations de The Athletic , le milieu de terrain français se dirigerait finalement vers une prolongation de son contrat avec Chelsea, et l'optimisme serait de mise chez les Blues pour finalement parvenir à conserver Kanté.



OM : Cardoze quitte le club, Payet réclame du renfort