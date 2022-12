Mercato - PSG : Enorme rebondissement pour le transfert de cette star du Mondial

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec Benfica, Enzo Fernandez serait dans le collimateur du PSG, de Chelsea, de Manchester United et de Liverpool. Pour rafler la mise sur ce dossier, les Blues, les Red Devils et les Reds auraient tous formulé des offres colossales à Benfica d'après la presse portugaise. Mais heureusement pour le PSG, Erik ten Hag et Jürgen Klopp ne seraient pas encore passés à l'offensive pour boucler le transfert d'Enzo Fernandez.

Etincelant lors de la Coupe du Monde au Qatar, Enzo Fernandez aurait alerté les plus grosses écuries européennes. En effet, le PSG, Chelsea, Manchester United, Liverpool et bien d'autres voudraient s'attacher les services du crack argentin de 21 ans.

Le PSG, Chelsea, Man United et Liverpool à la lutte pour Fernandez

Selon les dernières informations de Pedro Almeida, les colosses anglais seraient même déjà passés à l'assaut pour boucler le transfert d'Enzo Fernandez. Comme l'a indiqué le journaliste portugais, Chelsea aurait formulé une offre d'environ 130M€, tandis que Manchester United et Liverpool proposeraient 120M€ à Benfica pour son numéro 13.

Manchester United et Liverpool n'ont pas encore formulé d'offre