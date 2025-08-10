«Des millions supplémentaires» : Le PSG frappe fort sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines d'attente, le PSG tient enfin ses deux premiers transfert de l'été ! Il s'agit de Lucas Chevalier et d'Illya Zabarnyi pour lesquels le club de la capitale a lâché au total 121M€, en comptant les bonus. Un gros investissement sur lequel s'est prononcé Daniel Riolo.

Renato Marin a du se sentir bien seul. Et pour cause, pendant de longues semaines, le jeune portier italo brésilien était la seule recrue du PSG qui a toutefois décidé d'accélérer sur le mercato. Ainsi, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi arrivent à Paris qui a déboursé au total 121M€, bonus compris, pour ces deux joueurs. Un coup d'accélérateur facilité par les finances parisiennes comme le souligne Daniel Riolo.

Le PSG accélère sur le mercato « Luis Enrique veut Zabarnyi et Chevalier pour mercredi. Donc quand le PSG veut accélérer sur des dossiers, on met le petit coup d’accélérateur, on débloque les petits millions qui manquent », analyse le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.