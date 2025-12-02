Des cracks vont signer : L'énorme annonce du PSG !

Depuis quelques mois, le PSG a lancé un nouveau projet qui porte ses fruits. L'objectif est de miser sur de jeunes éléments pour le futur. Une tendance confirmée par Nasser Al-Khelaïfi qui assure que son objectif est désormais de constituer une équipe composée de cracks parisiens.
Sous l'impulsion de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a changé de stratégie en misant sur des joueurs plus prometteurs afin de préparer l'avenir. Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs confirmé cette nouvelle vision avec un projet axé sur la jeunesse, mais également sur Paris plus spécifiquement.
Al-Khelaïfi confirme le projet du PSG
« Nous voulons former de bons joueurs, mais aussi des joueurs instruits, imprégnés des valeurs du PSG. Et aujourd’hui, vous voyez le résultat : un complexe sportif extraordinaire, doublé d’un véritable lieu d’apprentissage. L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera "Made in Paris" pour Paris. J’ai dit que la véritable star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, sur et en dehors du terrain. Quand nous travaillons ensemble, voilà le résultat », promet le président du PSG dans les colonnes de Tuttosport avant de poursuivre.
«Nous voulons développer nos équipes de jeunes»
« Notre philosophie doit être de gagner collectivement, avec le groupe, en développant nos jeunes joueurs, grâce notamment au meilleur entraîneur du monde, Luis Enrique. Nous voulons avoir les meilleurs joueurs du monde, nos jeunes joueurs, développer nos équipes de jeunes et ainsi garantir l’avenir du club, pas seulement les résultats d’aujourd’hui, qui sont certes importants, mais aussi et surtout l’avenir du club. Et c’est pourquoi j’apprécie vraiment cette distinction », ajoute Nasser Al-Khelaïfi.