Des cracks vont signer : L'énorme annonce du PSG !

Depuis quelques mois, le PSG a lancé un nouveau projet qui porte ses fruits. L'objectif est de miser sur de jeunes éléments pour le futur. Une tendance confirmée par Nasser Al-Khelaïfi qui assure que son objectif est désormais de constituer une équipe composée de cracks parisiens.

Sous l'impulsion de Luis Campos et Luis Enrique, le PSG a changé de stratégie en misant sur des joueurs plus prometteurs afin de préparer l'avenir. Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs confirmé cette nouvelle vision avec un projet axé sur la jeunesse, mais également sur Paris plus spécifiquement.

Al-Khelaïfi confirme le projet du PSG « Nous voulons former de bons joueurs, mais aussi des joueurs instruits, imprégnés des valeurs du PSG. Et aujourd’hui, vous voyez le résultat : un complexe sportif extraordinaire, doublé d’un véritable lieu d’apprentissage. L’avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira ici, il ne s’achètera pas, il sera "Made in Paris" pour Paris. J’ai dit que la véritable star du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, sur et en dehors du terrain. Quand nous travaillons ensemble, voilà le résultat », promet le président du PSG dans les colonnes de Tuttosport avant de poursuivre.