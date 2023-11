Départ imminent de Longoria à cause de la vente de l’OM ? Il répond

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis à mal par certains supporters ces dernières semaines, Pablo Longoria arrive, pour beaucoup, en fin de parcours. Certains annoncent que son départ pourrait avoir lieu dans le cadre d'une vente de l'OM en fin d'année. Mais de son côté, le journaliste Thibaud Vézirian ne sait quand le deal de vente sera annoncé.

Pablo Longoria a-t-il encore un avenir à l'OM ? La question est plus que jamais d'actualité, alors que son recrutement est loin de faire l'unanimité. Menacé par certains supporters il y a quelques semaines, l'Espagnol a, depuis, retrouvé son poste, mais jusqu'à quand ?

Il claque la porte de l'OM et rebondit à l'étranger ? https://t.co/ENsEik8I1x pic.twitter.com/ibWlLrOMOq — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

« Tout dépend de l’officialisation du deal de vente »

Journaliste, Thibaud Vézirian a été interrogé sur un possible départ de Longoria cet hiver. « Un départ de Longoria cet hiver ? Pour moi, tout dépend de l’officialisation du deal de vente annoncée par les médias saoudiens, Mundo Deportivo, The Independent etc » a-t-il répondu faisant référence à une prétendue vente du club.

« Il apparaît au bout de l’aventure »