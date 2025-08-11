Départ du PSG : Le vestiaire vend la mèche pour Donnarumma ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a officialisé samedi le recrutement de Lucas Chevalier qui semble donc définitivement condamner Gianluigi Donnarumma et son statut de titulaire indiscutable au sein du club de la capitale. D'ailleurs, dans son discours, Chevalier indique très clairement que Luis Enrique a fait des pieds et des mains pour qu'il signe au PSG cet été. Ce qui semble donc confirmer la tendance d'un départ pour Donnarumma...

Gianluigi Donnarumma et le PSG, c'est bientôt la fin ? Le gardien italien de 26 ans n'a plus qu'une année de contrat au Parc des Princes, et deux options se présentent désormais à lui : opter pou un départ dès cet été, ou bien attendre tranquillement un an pour partir libre. Quoiqu'il en soit, Donnarumma sera désormais relégué au second rang par le recrutement de Lucas Chevalier qui a coûté pas moins de 55M€ (bonus compris) au PSG.

Enrique fan du profil de Chevalier Dans son premier entretien accordé au site officiel du PSG samedi, Lucas Chevalier a d'ailleurs expliqué que Luis Enrique avait tout mis en oeuvre pour qu'il signe cet été : « Bien sûr. C’est un coach qui a une façon de jouer bien particulière. Le rôle du gardien est très important dans son système, il attend qu’on soit acteur du jeu, qu’on apporte une vraie plus-value. Le fait qu’il ait vu ça en moi, c’est très flatteur et ça me motive encore plus. À moi de lui rendre la pareille. J’aime son énergie sur le bord du terrain, même dans les petits détails comme les célébrations de buts : on sent une cohésion, une vraie force collective », indique l'ancien gardien du LOSC, qui était fortement désiré par Luis Enrique.