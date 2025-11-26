Départ du PSG : Il raconte son calvaire…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Randal Kolo Muani, l’histoire semble être totalement terminée. En attestent ses deux prêts successifs à la Juventus ainsi qu’à Tottenham. Les Spurs sont arrivés in extremis pour son recrutement après que la Juve se soit rétractée en fin de mercato. Dès lors, le calvaire a commencé dans le nord de Londres pour Kolo Muani avec diverses mésaventures.

Le Paris Saint-Germain a mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier contre un chèque de 70M€ transmis au Napoli, sans compter les divers bonus. En parallèle, Randal Kolo Muani prenait la porte et faisait le chemin inverse en traversant les Alpes pour s’installer à Turin. A la Juventus, ce fut le coup de foudre pour l’international qui affirmait à Tuttosport en juin dernier en pleine Coupe du monde des clubs ne pas savoir quoi que ce soit sur l’intérêt présumé de Chelsea et se focalisant sur son avenir à la Vieille Dame.

«Il est arrivé très heureux de rejoindre Tottenham» Au terme de son prêt sans option d’achat, Randal Kolo Muani a été témoin de l’absence d’accord entre le PSG et la Juventus pour une nouvelle opération jusqu’au retrait de dernière minute de la Vieille Dame laissant Kolo Muani sans option pour la suite. Avant que Tottenham ne vienne lui sauver la mise avec un prêt d’une saison sans option d’achat alors que son avenir s’obscurcissait au Paris Saint-Germain. « Bien sûr, il veut être performant, tous les joueurs veulent être performants et donner le meilleur d'eux-mêmes, cela ne fait aucun doute. Il est arrivé très heureux de rejoindre Tottenham et de jouer pour nous, et nous étions très heureux de l'accueillir ».