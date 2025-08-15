Départ du PSG : Donnarumma clashé en public par Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais acté, Gianluigi Donnarumma s'apprête à quitter le PSG puisqu'il a été remplacé par Lucas Chevalier sous décision de Luis Enrique. Le coach espagnol a de nouveau justifié ce choix mercredi soir après la victoire en Supercoupe d'Europe contre Tottenham, indiquant clairement que le PSG serait meilleur avec Chevalier en tant que gardien.

Le mercato estival du PSG, jusqu'ici très calme, est en train de prendre une tournure inattendue depuis quelques jours ! Gianluigi Donnarumma (26 ans), qui n'a plus qu'une année de contrat avec le club de la capitale, se retrouvé poussé vers la sortie par le recrutement de Lucas Chevalier (23 ans), arrivé en provenance du LOSC pour 40M€ + 15M€ de bonus. Et c'est Luis Enrique en personne qui a décidé d'opérer à un changement de gardien au PSG.

« On sera meilleurs », Donnarumma taclé par Luis Enrique ? Interrogé en conférence de presse mercredi soir sur la grande première de Lucas Chevalier avec le PSG contre Tottenham en Supercoupe d'Europe, Luis Enrique a d'ailleurs indiqué noir sur blanc que son équipe serait meilleure avec son nouveau gardien : « Je dois dire que je suis très content de la manière dont il a fini le match, c’était important pour lui. Je suis très content de sa performance, et aussi de la présence de Safonov. On est sur ce schéma, on cherche à s’améliorer, et je pense qu’on sera meilleurs cette saison ». Un tacle à peine masqué envers Donnarumma ?