Départ de Mbappé - PSG : La bataille à 130M€ qui se prépare !

Alors que Kylian Mbappé a prévenu en interne qu’il ne resterait pas au PSG, la direction parisienne peut d’ores et déjà se pencher sur sa succession, avec notamment un intérêt pour Victor Osimhen. L’attaquant nigérian devrait être l’un des grands protagonistes du mercato estival, Chelsea apparaissant notamment comme une menace sérieuse pour le club de la capitale.

S’il ne l’avoue pas encore en public, Kylian Mbappé a bien décidé de quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat. L’international français devrait prendre la direction du Real Madrid après sept saison passées dans la capitale. Une page se tourne, et le PSG va devoir frapper fort pour trouver un ou plusieurs joueurs capables de faire oublier le numéro 7. Plusieurs pistes sont à l’étude, dont celle menant à Victor Osimhen qui fut déjà évoquée l’été dernier.

Kylian Mbappé annonce du changement ! https://t.co/mEE3bT08M2 pic.twitter.com/E0RG6nvgJV — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Chelsea concurrence le PSG

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant de 25 ans devrait cette fois-ci quitter le Napoli, de quoi offrir une ouverture au PSG, qui n’est pas seul pour autant. La Premier League apparaît comme la principale menace parisienne dans ce dossier. « Je pense que Chelsea sera présent , confirme d’ailleurs le journaliste Fabrizio Romano sur le site CaughtOffside. L’intérêt est toujours là. »

« Il y a donc des points financiers cruciaux à régler avant que Chelsea puisse dire ‘ok’ »