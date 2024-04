Départ de Mbappé : Le PSG va régaler Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

La fin approche pour le mariage entre Kylian Mbappé et le PSG. Son départ est programmé pour le mercato à venir. Une session des transferts au cours de laquelle il se pourrait que le Paris Saint-Germain soit particulièrement actif en donnant satisfaction à Luis Enrique. Explications.

C’est terminé pour Kylian Mbappé au PSG. Sept années se sont écoulées depuis son arrivée de l’AS Monaco, et l’heure va bientôt être aux adieux. Plus précisément à l’issue de la saison, moment où Mbappé s’en ira comme meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain et donc comme légende du club parisien.

Mbappé s’en va, le PSG se prépare à un mercato de folie ?

Luis Enrique se prépare déjà à devoir jouer sans Kylian Mbappé et, depuis l’annonce du Français de son départ en février dernier, le technicien espagnol se passe de lui de temps à autres dans certains matchs. Le comité de direction du PSG ne devraient d’ailleurs pas lui tourner le dos. L’objectif serait clair : lui offrir un mercato à son image après celui de l’été dernier où douze recrues ont été enregistrées.

«Quatre recrues minimum en attendant les désirs spécifiques de Luis Enrique»