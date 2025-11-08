Départ de l’OM - Thauvin : La terrible erreur avouée à sa mère !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2021, Florian Thauvin quittait une deuxième fois l’OM. Arrivé au terme de son contrat, le Français s’envolait alors pour le Mexique. Pourtant, Pablo Longoria a tout fait pour le retenir et le prolonger. Thauvin en a finalement décidé autrement, mais voilà qu’il s'en est rapidement mordu les doigts au point même d’avouer à sa mère avoir fait une connerie.

Aujourd’hui au RC Lens, Florian Thauvin a passé de très belles années sous le maillot de l’OM. Un club qu’il avait choisi de quitter à l’été 2021. En fin de contrat, le Français n’a pas voulu prolonger alors que Pablo Longoria lui avait pourtant fait une offre intéressante. Thauvin s’est alors envolé pour le Mexique, mais l’ancien de l’OM le reconnait aujourd’hui, ça a été une erreur.

« Maman j’ai fait une bêtise, j’a donné ma parole alors que je n’aurais pas dû » Au cours d’un long entretien accordé à So Foot, Florian Thauvin a dévoilé les coulisses de son départ de l’OM en 2021. C’est alors qu’il a fait savoir : « Pablo Longoria m’a fait une belle proposition pour rester, on était tombés d’accord, mais trois semaines ou un mois après, je n’avais toujours pas reçu les contrats. Un jour, par hasard, je croise Longoria sur le parking qui me dit « c’est bon on est d’accord et tout ? », et je lui réponds oui, alors que les discussions avançaient très fortement avec les Tigres et je savais que j’allais partir. D’ailleurs, tout de suite sur la route en rentrant j’ai appelé ma mère et je lui ai dit : « Maman j’ai fait une bêtise, j’a donné ma parole alors que je n’aurais pas dû ». J’en étais malade tout de suite, je ne suis pas fier de moi. C’est l’une des grandes erreurs que j’ai faites ».