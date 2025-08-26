Départ de l’OM : Le clan Rabiot annonce une dinguerie pour son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l'OM en cette fin de mercato estival, Adrien Rabiot pourrait être vendu contre une offre à hauteur de 15M€ alors que son contrat court jusqu'en 2026. Une véritable folie aux yeux de son avocat, qui dénonce les prétentions financières du club marseillais alors que son client dispose du statut d'indésirable en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes.

Adrien Rabiot (30 ans) et l'OM, c'est bientôt la fin ? L'international français a été placé sur la liste des transferts par les dirigeants marseillais suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite à Rennes, le 15 août dernier (1-0). L'OM réclame d'ailleurs pas moins de 15M€ aux courtisans de Rabiot pour le libérer de sa dernière année de contrat, un montant que son avocat dénonce fermement.

Départ confirmé par l'avocat de Rabiot Récemment interrogé au micro de RMC Sport, Romuald Palao s'est lâché à ce sujet : « Il est clair que si le club ne souhaite plus continuer avec lui, ça va être compliqué de faire la saison de l'OM. Il va falloir se tourner vers d'autres horizons, c'est la loi du foot », indique dans un premier temps l'avocat d'Adrien Rabiot, avant d'évoquer ces fameux 15M€ réclamés par l'OM.