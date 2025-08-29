Départ de l’OM : Le choix est fait pour Rabiot ? C’est une grosse surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Initialement poussé vers la sortie par les dirigeants de l’OM après sa bagarre dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot semble finalement parti pour rester. Le milieu de terrain de l’équipe de France semble en effet déterminé à continuer l’aventure à l’OM selon les dernières tendances.

Et si Adrien Rabiot restait finalement contre toute attente à l’OM ? Après s’être retrouvé inscrit sur le liste des transferts ces dix derniers jours en raison de sa bagarre à Rennes avec Jonathan Rowe, le milieu de terrain tricolore semble finalement bien parti pour continuer l’aventure et honorer sa dernière année de contrat avec l’OM.

« Il n’a pas envie de partir » Mercredi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport, le journaliste Fabrice Hawkins a dégagé une tendance claire sur l’évolution du feuilleton Rabiot à l’OM : « Marseille nous fait savoir qu'il n'y a pas de contacts avec les clubs intéressés par Rabiot. Ce qui fait dire à certains en interne qu'il n'a peut-être pas totalement envie de partir. Donc il faut vraiment voir ses envies », explique-t-il.