Départ de l’OM : La grosse surprise annoncée à l’étranger !

Actuellement en négociation dans l’optique d’un transfert de Timothy Weah, un autre joueur aurait fait l’objet de discussion entre l’OM et la Juventus : Valentin Rongier. Ce dernier, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat et qui peut quitter Marseille, aurait été proposé à la Vieille Dame, qui ne le considèrerait pas comme une cible prioritaire.

Comme indiqué par La Stampa, Timothy Weah (25 ans) se rapprocherait de plus en plus de l’OM. Un accord aurait déjà été trouvé entre l’international américain (44 sélections) et le club marseillais, qui doit maintenant trouver un terrain d’entente avec la Juventus, où le joueur formé au PSG est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Rongier a été proposé à la Juventus D’après les informations de Matteo Moretto, au cours de leurs discussions pour Timothy Weah, l’OM et la Juventus auraient évoqué un autre joueur : Valentin Rongier. Le journaliste de Relevo précise en revanche que le milieu de terrain âgé de 30 ans aurait été proposé à la Vieille Dame et qu’il ne serait pas considéré comme une cible prioritaire.