Départ de l'OM : C'est le feu sur le mercato, Adrien Rabiot a fixé une condition non négociable !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot a été placé sur la liste de transferts de son club, et ce, parce qu'il s'est battu violemment avec Jonathan Rowe. Ayant reçu plusieurs offres, l'international français aurait fixé une condition pour son transfert. En effet, Adrien Rabiot tient à disputer la Ligue des Champions cette saison.

Intertitre 1 Le 15 aout dernier, Adrien Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe. Alors que les esprits se sont échauffés après la défaite de l'OM contre le Stade Rennais (1-0, première journée de Ligue 1), les deux joueurs de Roberto De Zerbi en sont venus aux mains dans l'un des vestiaires du Roazhon Park.

OM : Rabiot a reçu plusieurs offres Après cette violente altercation, Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont décidé de se débarrasser d'Adrien Rabiot. Si l'Anglais a rejoint Bologne, le Français n'a encore rien signé. Toutefois, il ne manquerait pas de prétendants.