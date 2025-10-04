Départ de Kylian Mbappé : Le secret révélé par le vestiaire du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, arrivé au terme de son contrat, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour le Real Madrid. Un départ suite auquel on annonçait le pire pour le club de la capitale. Le fait est que Luis Enrique était persuadé que son équipe serait meilleure sans Mbappé et il a eu raison. Fabian Ruiz a d’ailleurs révélé ce qu’avait l’entraîneur du PSG suite au départ du Français.

Alors qu’on prédisait l’enfer au PSG sans Kylian Mbappé, ça a finalement été tout le contraire. En effet, sans le désormais joueur du Real Madrid, le club de la capitale a réalisé la meilleure saison de son histoire avec comme point d’orgue cette Ligue des Champions. Le PSG aura donc été meilleure sans Mbappé et Luis Enrique en étant persuadé comme l’a expliqué Fabian Ruiz.

« On avait tous conscience que ce serait compliqué sans lui, mais Luis Enrique… » Quel a été le discours de Luis Enrique pour motiver ses joueurs suite au départ de Kylian Mbappé du PSG ? A l’occasion d’un entretien accordé à So Foot, Fabian Ruiz a fait savoir : « Un grand joueur comme Kylian Mbappé est parti, quelqu’un qui apportait énormément à l’équipe et au club, et on avait tous conscience que ce serait compliqué sans lui. Mais Luis Enrique nous a mis dans la tête que même avec ce départ, on formerait une équipe aussi bonne, voire meilleure que l’année précédente. Il nous a dit qu’on allait tous tirer dans le même sens et réussir à marquer collectivement tous les buts que mettait Kylian ».