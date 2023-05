Dégoutée, une superstar du PSG annonce son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Insulté par certains supporters devant son appartement de Bougival dans les Yvelines, Neymar serait profondément marqué par cet épisode. A tel point qu'il aurait fait savoir à ses proches qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison. Longtemps accroché au maillot parisien, l'international brésilien étudierait diverses options pour son avenir.

Durant la rencontre opposant le PSG à l'AC Ajaccio, Neymar était bien présent au Parc des Princes, mais pas sur la pelouse. Actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure à la cheville, l'international brésilien est apparu souriant dans les tribunes du stade, mais aussi dans le vestiaire parisien. Pourtant ces derniers jours, le sourire avait disparu du visage de Neymar. Récemment, le joueur de 31 ans avait été insulté par une dizaine de supporters, installée devant son domicile de Bougival dans les Yvelines. Un épisode, qui pourrait marquer un tournant dans l'aventure parisienne de Neymar.

Neymar profondément choqué

Selon les informations du Parisien , Neymar serait « dégoûté » par la tournure des évènements. Choqué, le numéro 10 aurait mal vécu le comportement de ces supporters qui, quelques minutes avant, avaient scandé des chants hostiles à Lionel Messi, Marco Verratti, Nasser Al-Khelaïfi ou encore Christophe Galtier.

Neymar vend la mèche en privé