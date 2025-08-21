De Zerbi - OM : «Un point de non-retour», l’annonce choc en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM et Roberto De Zerbi ne veulent plus entendre parler d’Adrien Rabiot suite à l’incident survenu vendredi soir dans le vestiaire avec Jonathan Rowe, lui aussi placé sur la liste des transferts. Pour Walid Acherchour, le technicien italien s’est senti « trahi » par le milieu de terrain français.

Quatre jours après leur altercation dans le vestiaire à Rennes, l’Olympique de Marseille a acté les départs d’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, placés sur la liste des transferts. Une « décision qui protège l'institution, qui protège la saison », s’est justifié ce mercredi auprès de l’AFP Pablo Longoria, président de l’OM, évoquant même « un évènement d'une violence extrême, quelque chose d'inouï ».

De Zerbi ne veut plus de Rabiot De son côté, Roberto De Zerbi ne souhaiterait plus travailler avec Adrien Rabiot, lui reprochant en plus son « manque d'investissement » selon RTL. Pour Walid Acherchour, la rupture entre les deux hommes est totale.