De Zerbi : L'OM choisit un autre entraîneur, Benatia balance un scoop dans la presse !

En 2024, après une saison galère, l'OM décide de tout changer, à commencer par son coach. Et alors que c'est Roberto De Zerbi qui débarque en provenance de Brighton, Medhi Benatia révèle que d'autres coachs avaient été contactés avant l'Italien, à commencer par Paulo Fonseca. Les deux parties avaient même trouvé un accord avant que l'AC Milan n'entre en scène.

Après une saison plus que poussive, l'OM se lance dans la difficile quête d'un nouveau coach pour remplacer Jean-Louis Gasset qui n'avait quoi qu'il arrive pas prévu de rester à Marseille. Dans cette optique, le club phocéen a réalisé un joli coup en attirant Roberto De Zerbi, mais Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM, révèle qu'avant de convaincre l'Italien, il avait trouvé un accord avec Paulo Fonseca, dont le contrat au LOSC arrivait à échéance.

Paulo Fonseca était d'accord avec l'OM « Nous avions cherché Fonseca. Tout était prêt, l'accord était conclu, puis en mai 2024, après notre défaite à Bergame contre l'Atalanta, il a appelé et nous a dit que ça ne se ferait pas. Le 13 juin, il était l'entraîneur du Milan », révèle-t-il dans une interview accordée au Corriere dello Sport, avant de poursuivre.