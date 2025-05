De Zerbi annonce un «grand numéro 9» à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l’OM avait une nouvelle fois du renouveler son secteur offensif avec le départ d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort. Dans cette optique, le club phocéen a décidé de recruter Amine Gouiri qui ne possède pas un profil de vrai buteur. Cependant, compte tenu de ses dernières prestations, Roberto De Zerbi se réjouit de l’évolution de son attaquant qui s’est mué en réel numéro 9.

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM a décidé de remplacer Elye Wahi par Amine Gouiri. L'ancien attaquant du Stade Rennais n'a pourtant pas le profil du pur numéro 9, mais il est toutefois en grande forme. Buteur à Lille, sa huitième réalisation sous le maillot olympien, Gouiri est d'ailleurs encensé par Roberto De Zerbi.

De Zerbi s'enflamme pour Gouiri

« Selon moi, oui, je pense qu’il commence à se rendre compte du numéro 9 qu’il peut être. C’est vraiment un joueur complet, formidable, le prototype du 9. Il a les qualités dans le jeu, il marque, il se déplace bien et travaille sans ballon. C’est un joueur complet et une bonne personne », s’est réjoui l’entraîneur de l’OM en conférence de presse avant de revenir sur la prestation globale de son équipe dimanche soir contre le LOSC.

«C’est vraiment un joueur complet, formidable, le prototype du 9»

« Je crois que c’est la tête qui fait changer les choses, qui bouge les personnes. Ce n’est pas le football, pas le système. On a aussi fait de très grands matchs avec trois défenseurs. On le refera peut-être. Ce qui est important, c’est qu’on a pris le temps d’être ensemble. Marseille, c’est difficile d’être tous ensemble. Marseille, ce n’est pas Lille ou d’autres endroits plus tranquilles. Être entre nous, ça a été une chose décisive pour trouver cet esprit. Il faut qu’on ait cet esprit du début à la fin de la saison, sans pauses, qui sont arrivées trop souvent. C’est vrai que c’est normal, parce que c’était le début du travail ensemble, la saison dernière l’OM a terminé 8e. Il y a eu énormément de nouveaux joueurs. Mais ces blocs, ces arrêts mentaux ont été durs, ils ont eu un impact important. Ça ne doit pas arriver si on veut aller de l’avant tout au long de la saison. Ça peut arriver, mais il faut garder cet esprit, ces prestations, même dans les matchs décisifs, importants, quand le ballon peut peser lourd. Sinon, on ne peut pas jouer à l’OM », ajoute Roberto De Zerbi.