Danger pour le PSG, un projet titanesque proposé à Messi ?

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi attise les foules. Si le Barça, l’Arabie Saoudite et les États-Unis le veulent, rien n’est encore décidé. Le PSG voit d’un bon œil la prolongation de contrat de la Pulga dans la capitale française. Pourtant les projets étrangers ne laissent pas l’Argentin insensible.

Depuis plusieurs mois, des clubs du Golfe et de MLS font le forcing pour rapatrier Lionel Messi libre de tout contrat l’été prochain. Aux États-Unis, l’intérêt majeur vient de l’Inter Miami où David Beckham propriétaire du club, rêve de signer le septuple Ballon d’Or. Pour CaughtOffside , le journaliste Ben Jacobs confirme l’intérêt grandissant du club américain : « L’Inter Miami a eu un intérêt pendant un certain temps et a fait quelques démarches. Leur manager Phil Neville a même récemment admis que le club aimerait signer Messi et Sergio Busquets » .

L’Inter Miami voit loin

Si le PSG n’a toujours pas trouvé d’accord avec Messi pour une prolongation de contrat, rien ne presse. Pour l’Inter Miami non plus, il n’est pas question de se hâter sur le dossier, il est davantage question de discussions et de négociations : « L’Inter Miami est le type de club à être assez patient et flexible avec Messi surtout avec la Coupe du monde 2026 qui se déroule en Amérique assure Ben Jacobs. De plus, si Messi rejoignait le club, il pourrait obtenir des opportunités pour son après-carrière, y compris une participation potentielle au sein de l’Inter Miami et des droits sur sa propre franchise. Le commissaire de la MLS, Don Garber a laissé entendre qu’un accord similaire à celui conclu avec David Beckham lorsqu’il a rejoint les Los Angeles Galaxy pourrait être possible » .

