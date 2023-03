Mercato : Énorme danger pour cette star, l’OM peut trembler

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Alexis Sanchez pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille. Son contrat se termine en effet en juin prochain et tout récemment il a mis la pression sur ses dirigeants, en déclarant vouloir un projet qui puisse lui permettre de remporter des titres. Et si l’OM ne peut pas le lui offrir, un autre club semble disposé à le faire...

Souvent lié à l’OM ces dernières années, Alexis Sanchez est finalement arrivé lors du mercato estival 2022. Un joli coup signé Pablo Longoria, qui avec le départ d’Arkadiusz Milik vers la Juventus se devait d’offrir une nouvelle référence en attaque à Igor Tudor.

L’OM veut garder Alexis Sanchez, mais...

Les routes du Chilien et de l’OM pourraient toutefois se séparer très bientôt, puisqu’il ne lui reste plus que quelques mois de contrat. Plusieurs médias français comme étrangers ont évoqué la volonté du club phocéen de le garder et donc de le convaincre de prolonger, mais Alexis Sanchez réclamerait vraisemblablement une hausse salariale assez conséquente.

« Ça ne m'intéresse pas d'être 2e, 3e, 4e, de se qualifier pour la Ligue des Champions »

Pour ne rien arranger, l’attaquant de 34 ans a profité d’une récente conférence de presse pour mettre la pression sur l’OM. « J'ai très envie de rester à Marseille, mais je veux gagner des titres » a expliqué Alexis Sanchez. « Je l'ai dit quand je suis arrivé : ça ne m'intéresse pas d'être 2e, 3e, 4e, de se qualifier pour la Ligue des Champions. Moi, je veux être champion ! Je veux remporter des titres. Et donc pour mon avenir, on verra en fonction des résultats obtenus ».

River Plate souhaite tenter le coup