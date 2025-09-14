Cristiano Ronaldo : Transfert surprise pour réaliser un rêve !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plus véritablement utilisé au Bayern Munich, Kingsley Coman a été transféré à Al-Nassr cet été. L’ailier français formé au PSG a donc rejoint Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Ce dimanche, le joueur de 29 ans est revenu sur ses premières sensations à propos du quintuple Ballon d’Or, désormais âgé de 40 ans.

Cet été encore, l’Arabie Saoudite s’est montrée très active sur le marché des transferts. Du côté d’Al-Nassr, l’attaque a notamment été renforcée autour de Cristiano Ronaldo et de Sadio Mané, avec les arrivées de João Felix, mais également de Kingsley Coman.

Kingsley Coman a rejoint CR7 Âgé de 29 ans, l’ailier français semblait arriver sur une fin de cycle avec le Bayern Munich, où il évoluait depuis 2015 soit dix ans. Ayant rejoint le club saoudien en fin de mercato estival, Kingsley Coman s’est déjà illustré avec un but en trois rencontres. Appelé en équipe de France afin de remplacer Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Kingsley Coman s’est exprimé sur sa relation avec CR7 en Arabie Saoudite.