Cristiano Ronaldo, Hakimi… Toutes les infos mercato du 14 décembre

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Cristiano Ronaldo a un nouveau prétendant sur le marché

Après Al-Nassr, un autre club fonce sur Cristiano Ronaldo ! Selon les informations dévoilées par AS , l'attaquant portugais serait également convoité par le club qatarien d'Al-Sadd. Et CR7 pourrait donc potentiellement rejoindre Santi Cazorla et André Ayew, avec des conditions financières forcément très favorables...



PSG : Hakimi prêt à partir avec Mbappé ?

Alors que Kylian Mbappé a été tout proche de quitter le PSG pour rallier le Real Madrid l'été dernier, il aurait pu être suivi par son compère Achraf Hakimi. En effet, selon les révélations du Telegraph , le latéral droit marocain aurait expliqué à son ami qu'il aurait lui aussi envisagé un départ du PSG s'il ne restait pas. Mbappé a finalement opté pour une prolongation, et Hakimi n'a donc pas bougé...



OM : Leicester débarque avec 45M€ pour Ounahi

Annoncé dans le collimateur de l'OM alors qu'il réalise une grande Coupe du Monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi (22 ans) semble déjà hors de portée sur le plan financier pour Pablo Longoria. En effet, L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que Leicester envisagerait de lâcher environ 45M€ pour le milieu de terrain marocain, un montant qui sera bien sûr accepté par le SCO Angers.



PSG : C'est mort pour João Félix ?