Coup de tonnerre, une star mondiale lâche sa réponse au PSG

Thomas Bourseau

Le nom d’Harry Kane figurerait dans les petits papiers du PSG en quête d’un attaquant de classe mondiale cet été. Néanmoins, la presse anglaise enterre tout espoir du Paris Saint-Germain dans le feuilleton Kane. Explications.

Harry Kane est-il prêt à faire comme à l’été 2021, à savoir publiquement faire part de ses envies d’ailleurs ? Pas vraiment. Et ce, malgré la pression médiatique du Bayern Munich que ce soit le président d’honneur Uli Hoeness ou bien le directeur général Jan-Christian Dressen. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Tottenham, Kane n’ira pas au clash comme la presse anglaise l’a révélé ces derniers jours alors que le PSG garderait un oeil très attentif sur l'évolution de sa situation.

Le coach de Tottenham vide son sac sur le feuilleton Kane

Son nouvel entraîneur Ange Postecoglou s’est confié ce lundi sur le dossier Harry Kane en tenant le discours suivant. « Il ne s'agit pas d'une vision spécifique pour une personne, mais pour le groupe. Harry et moi sommes parfaitement d'accord sur ce point, nous voulons que l'équipe soit performante cette année. J'ai eu une bonne discussion avec Harry. (…) Je me suis présenté et nous avons parlé principalement du club, de l'état dans lequel il pense qu'il se trouve et des domaines dans lesquels il pense que nous pouvons améliorer les choses ».

En cas d’approche du PSG, Kane dira non !