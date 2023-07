C’est confirmé, une star peut quitter le PSG

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération, Gianluigi Donnarumma ne semble pas vraiment faire l’unanimité au Paris Saint-Germain. Et la situation autour de l’international italien pourrait encore plus se tendre avec le changement d’entraineur, puisqu’un an après son arrivée Christophe Galtier a laissé sa place à Luis Enrique cet été.

Le poste de gardien a toujours été sujet à débat au PSG, depuis le début du projet QSI. Aucun n’a en effet réussi à s’affirmer sur la continuité et Gialuigi Donnarumma ne fait pas exception. Car s’il est devenu un titulaire indiscutable avec Christophe Galtier la saison dernière, l’avenir semble empli de doutes.

Donnarumma pas compatible avec Luis Enrique ?

L’Equipe a en effet récemment expliqué que le profil de l’Italien ne serait pas vraiment celui recherché par Luis Enrique au poste de gardien. Le nouveau coach du PSG aimerait en effet un joueur habile avec son jeu au pied, ce qui n’est pas vraiment le fort de Donnarumma.

Un problème avec son jeu au pied long