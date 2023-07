OM : Une incroyable fake-news dénoncée pour ce champion du monde

Jean de Teyssière

Après avoir fait signer deux joueurs de l'Atlético de Madrid, Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM s'attaquerait désormais à un autre Colchonero : Thomas Lemar. L'international français et champion du monde 2018 fait l'objet d'une folle rumeur, l'envoyant à l'OM. Une opération qui aurait été belle pour l'OM, même si l'information a été rapidement démentie.

Ce lundi, les joueurs de l'OM et leur nouvel entraîneur, Marcelino, débutent leur stage en Allemagne. L'occasion pour tout le monde de prendre ses marques et d'adhérer aux nouveaux principes de jeu de l'entraineur espagnol. En parallèle, le mercato continue et l'état-major de l'OM continue de travailler sur les renforts à trouver.

Lemar à l'OM ?

Ce week-end, une improbable rumeur envoyant Thomas Lemar à l'OM est née sur les réseaux sociaux. Largement reprise par les comptes de supporters, la piste menant à Lemar a rapidement trouvé des adeptes. Un agent de Best Way Soccer , qui gère les intérêts de quelques joueurs avait lancé cette rumeur.

C'est non !