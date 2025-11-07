Coup de tonnerre au PSG, vers un clash avec Luis Enrique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre. Voici le nombre de joueurs que Luis Enrique a perdu en raison de blessures en l'espace de six jours seulement. Le coach du PSG va devoir se passer de Désiré Doué, d'Ousmane Dembélé, d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes pendant quelque temps. Un chamboulement à prévoir pendant le mercato d'hiver ? En interne, on ne semble pas d'accord.

Décidément, le sort semble s'acharner sur Luis Enrique en ce début de saison. Alors que Fabian Ruiz ou encore Marquinhos ont récemment repris la compétition, Ousmane Dembélé a rechuté mardi lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des princes pour le compte de la 4ème journée de saison régulière de la Ligue des champions (1-2). Cette rencontre européenne a également coûté Achraf Hakimi, victime d'une entorse sévère à la cheville, ainsi que Nuno Mendes blessé au genou.

«Les dirigeants tiennent un discours différent et ne cachent pas qu'un ou deux renforts seraient les bienvenus» Une semaine plus tôt, c'est Désiré Doué qui avait été contraint de laisser sa place à Lorient (1-1) en raison d'une lésion à la cuisse droite. Mais que va faire le PSG ? Des recrues pendant le mercato hivernal afin de renforcer un effectif miné par les blessures depuis le coup d'envoi de la saison ? Fabrice Hawkins révèle un double discours en interne. « Le PSG n'a pas prévu de recruter cet hiver. Pour Luis Enrique comme les dirigeants en public, cet effectif tient la route et que malgré les blessures, il y a des alternatives. En off, les dirigeants tiennent un discours différent et ne cachent pas qu'un ou deux renforts seraient les bienvenus. Certains postes posent question : en défense et en attaque notamment ».