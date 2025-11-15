Coup de tonnerre au PSG : Un gros joueur sur le point de signer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'une des grandes priorités du PSG pour le prochain mercato estival, Dayot Upamecano va avoir un choix décisif à faire pour son avenir étant donné qu'il arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich. Et selon les révélations de Fabrice Hawkins, le PSG pourrait finalement être dépassé par le club allemand avec qui la signature d'une prolongation serait en très bonne voie.

Dayot Upamecano au PSG l'été prochain, faut-il encore y croire ? Le défenseur central de l'équipe de France arrive en fin de contrat avec le Bayern Munich, et il affole déjà le mercato estival 2026 puisque le PSG ainsi que le Real Madrid sont déjà sur ses traces. Mais comme l'a révélé Fabrice Hawkins dans le podcast After Paris sur RMC, Upamecano serait finalement tout proche de signer... une prolongation !

Upamecano en «négociations avancées» « Dayot Upamecano, l'équation est simple. Il est en négociations avec le Bayern Munich. J'ai même envie de dire en négociations avancées parce que ça fait un long moment maintenant qu'il est en tractation. La situation est simple. Soit il prolonge avec le Bayern Munich et donc il accepte le contrat qui lui est proposé sachant qu'il est position de force puisqu'il arrive en fin de contrat et c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Soit il ne prolonge pas et alors, il aura une offre du PSG sur la table », indique le journaliste de RMC sur les coulisses du feuilleton Upamecano au PSG.