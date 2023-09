Coup de tonnerre à l’OM, qui doit être le prochain entraîneur ?

La rédaction

Pour remplacer Igor Tudor, qui avait décidé de quitter son poste d’entraîneur, l’OM était allé chercher Marcelino durant l’intersaison. Connaissant bien l’Espagnol, Pablo Longoria a fait appel à lui, mais voilà qu’après seulement quelques semaines, l’entraîneur de l’OM est sous le feu des critiques sur la Canebière. Ces dernières heures, la situation s’est d’ailleurs envenimée à tel point que Marcelino aurait annoncé son départ. Qui devrait alors être le prochain entraîneur à Marseille ?

3ème de Ligue 1 et toujours invaincu en championnat, l’OM connait pourtant une terrible crise depuis quelques heures maintenant. Le dernier match nul face à Toulouse a peut-être été la goutte de trop pour les fans olympiens, qui avaient alors conspué les joueurs au coup de sifflet final. Ce lundi soir, une réunion s’est également tenue entre les dirigeants de l’OM et les groupes de supporters. C’est alors que le ton est monté, notamment du côté des fans. Ces derniers en sont même venus à réclamer les têtes de Pablo Longoria et d’autres dirigeants olympiens.

Marcelino claque déjà la porte de l’OM ?

Marcelino a lui aussi été ciblé par les fans de l’OM. Ils lui reprochent le manque de spectacle dans son équipe. Un climat pesant qui aurait été à l’origine des bombes lâchées dernièrement. En effet, quelques semaines après son arrivée, l’Espagnol aurait décidé de claquer la porte. Et voilà qu’il pourrait également en être de même pour Pablo Longoria, qui pourrait laisser vacant son poste de président de l’OM, alors que Marseille s’apprête à jouer des matchs importants contre l’Ajax Amsterdam, le PSG, Brighton et Monaco.

Qui pour le remplacer ?

Marcelino visiblement partant, l’OM pourrait devoir se chercher un nouvel entraîneur. En attendant, c’est Jean-Pierre Papin qui pourrait assurer l’intérim. Faut-il lui faire confiance sur la durée ? D’autres rumeurs risquent de rapidement apparaitre à l’instar de Christophe Galtier, Laurent Blanc, Habib Beye ou encore Marcelo Gallardo. Quid également d'un retour d’Igor Tudor ? Et forcément, un nom risque de revenir : Zinedine Zidane. A Marseille, on rêve de voir l’enfant du pays sur le banc du Vélodrome. Cela sera-t-il le cas cette fois ?



