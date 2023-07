Coup de théâtre pour le prochain transfert du PSG

Alexis Brunet

Lors du départ de Xavi Simons en 2021, le PSG assurait ses arrières en incluant une clause de rachat dans le deal. Paris a utilisé ce levier, et le Néerlandais devrait revenir cet été en France, pour y signer un nouveau contrat, avant de partir en prêt. Le RB Leipzig serait le favori pour accueillir le jeune attaquant sous forme d'un prêt sec. Mais le club allemand désire garder le joueur passé par le FC Barcelone pendant plus longtemps.

Le mercato du PSG n'est pas encore terminé. Après avoir pioché un peu partout, Paris va probablement faire revenir un ancien de ses joueurs. Après une expérience d'un an au PSV Eindhoven, Xavi Simons va effectivement faire son retour dans la capitale française. Le PSG a déboursé 6M€ pour rapatrier l'international néerlandais dont l'avenir n'est toutefois pas encore totalement réglé. Et pour cause, il s'agit d'un retour express, puisqu'il devrait tout de suite repartir en prêt.

Surprise, un attaquant est invité à recaler le PSG https://t.co/764GwWtYSd pic.twitter.com/IzVRj9W8WW — le10sport (@le10sport) July 18, 2023

Le PSG veut un prêt sec pour Simons

Après sa très bonne saison aux Pays-Bas, Xavi Simons a donc été rappelé par le PSG. Le club de la capitale a un plan pour son crack. L'objectif est de prêter l'attaquant durant une saison, sans option d'achat à un club de meilleur niveau que le PSV. Cela permettrait au Néerlandais de gagner encore plus en expérience, avant de prendre plus de place dans l'effectif parisien lors de la saison 2024-2025.

Le RB Leipzig désire garder Simons plus d'une saison