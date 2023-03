Coup de théâtre pour ce transfert à 110M€, le PSG se frotte les mains

Pierrick Levallet

Alors que le PSG manque d'options sur le plan offensif, Kylian Mbappé attendrait toujours l'arrivée d'un nouveau grand attaquant. Le club de la capitale explorerait ainsi la piste menant à Harry Kane, dont le contrat expire en juin 2024. Et le prix du transfert pourrait baisser considérablement en fin de saison.

L’été dernier, le PSG a mené un mercato qui n’a pas convaincu tout le monde. En attaque, Luis Campos n’est allé chercher qu’Hugo Ekitike, alors que Kylian Mbappé réclamait l’arrivée d’un autre grand attaquant. La star de 24 ans l’attendrait toujours, alors que le manque d'option sur le plan offensif se fait de plus en plus ressentir avec la blessure de Neymar.

Le PSG cible Kane, ce sera 110M€

Le PSG explorerait donc quelques pistes sur le mercato. Et le club de la capitale penserait notamment à Harry Kane, dont le contrat avec Tottenham expire en juin 2024. À en croire Football Insider , les Spurs réclameraient 110M€ pour l’attaquant de 29 ans. Mais le prix de l’opération pourrait néanmoins baisser drastiquement en fin de saison.

Tottenham forcé de revoir ses exigences à la baisse ?