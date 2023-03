Coup de théâtre, Mbappé reçoit une terrible réponse pour son transfert

Pierrick Levallet

Ayant participé à un nouveau fiasco en Ligue des champions avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait claquer la porte en fin de saison. L'attaquant de 24 ans n'aurait pas oublié le Real Madrid et aurait d'ailleurs eu des contacts avec le club madrilène au cours des derniers mois. Mais la formation espagnole ne lui aurait pas encore pardonné après le feuilleton de la saison dernière.

La saison dernière, Kylian Mbappé a affolé le mercato. Tiraillé entre le Real Madrid et le PSG, l’attaquant avait fini par prolonger dans la capitale, recalant Florentino Pérez et les Merengue . Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu pour l’international français par la suite. Kylian Mbappé a en effet participé au nouveau fiasco du PSG en Ligue des champions, après la défaite contre le Bayern Munich ce mercredi. Ce désastre pourrait être la goutte de trop et signer la fin de l’histoire entre le club de la capitale et le champion du monde 2018, alors que le Real Madrid est toujours aux aguets.

Le feuilleton Mbappé est relancé, le PSG lâche déjà sa réponse https://t.co/1vFkWRIMKJ pic.twitter.com/ftwBiE2vBD — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Mbappé n’a pas oublié le Real Madrid

MARCA a d'ailleurs dévoilé l’existence d’échanges entre le clan Mbappé et le Real Madrid. Les premiers remonteraient à l’été dernier. À cette époque, l’entourage de la star du PSG aurait affirmé au club madrilène qu’il regrettait son choix de prolonger à Paris. Les discussions auraient continué les mois qui ont suivi. The Athletic a confirmé tout cela, précisant que les contacts se seraient poursuivis après la Coupe du monde. Toutefois, le pensionnaire de la Liga ne lui aurait pas encore ouvert les portes.

Le Real Madrid dit «non» à Mbappé