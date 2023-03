Mbappé lâche une annonce troublante, panique au PSG

Pierrick Levallet

Après une nouvelle désillusion en Ligue des champions, Kylian Mbappé pourrait bien prendre une décision fracassante quant à son avenir. L'attaquant de 24 ans, toujours ciblé par le Real Madrid, pourrait réclamer son transfert en fin de saison. L'une de ses déclarations a d'ailleurs semé un vent de panique au PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait bien partir dès cet été. Ces derniers temps, des rumeurs ont fait part d’un Real Madrid qui se tenait de nouveau à l’affût pour la star de 24 ans. The Athletic et Marca ont même révélé l’existence de discussions secrètes tenues entre le club madrilène et le clan de l’international français l’été dernier et après la Coupe du monde. Et les récentes sorties médiatiques de Kylian Mbappé ne rassurent pas au PSG.

«Mon objectif est de gagner la Ligue 1 et après on verra...»

« Pour l'instant, je ne me préoccupe que de la Ligue 1, on veut la gagner. Je ne pense pas à la saison prochaine. Je suis calme. Mon objectif est de gagner la Ligue 1 et après on verra... » a notamment lâché l’attaquant parisien après la débâcle contre le Bayern Munich en Ligue des champions ce mercredi.

Mbappé sème le doute au PSG