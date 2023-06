Coup de théâtre, le PSG a trouvé le remplaçant de Messi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Lionel Messi vient de quitter la capitale française, le PSG recherche activement son successeur. Et ironie du destin, c'est à Barcelone que le club parisien pourrait trouver son bonheur. A en croire les informations de la presse catalane, la formation française aurait coché le nom d'Ansu Fati, jeune pépite de l'équipe blaugrana.

Officiellement, Lionel Messi est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin prochain. Mais son aventure sportive a pris fin après la rencontre face à Clermont. Le joueur argentin a pris la décision de filer à l'Inter Miami. Une opération qui devrait être officialisée dans les prochains jours.

Le gros coup du PSG au Barça

Au PSG, on s'active pour combler ce vide et dénicher le successeur de Lionel Messi. Selon les informations de Mundo Deportivo , le club parisien tenterait un coup au FC Barcelone. Considéré comme l'un des jeunes espoirs du football espagnol, Ansu Fati serait surveillé par Luis Campos et son équipe.

Fati a vendu la mèche pour son avenir ?

Mais souvent perturbé par les blessures ces derniers mois, Ansu Fati n'aurait pas l'intention de signer au PSG. Selon les informations de la presse catalane, l'international espagnol est déterminé à retrouver sa forme physique et à s'imposer au FC Barcelone.