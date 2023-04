Coup de théâtre au PSG, Neymar prend une décision fracassante

Pierrick Levallet

Blessé et forfait pour le reste de la saison, Neymar pourrait bien être poussé vers la sortie cet été. Luis Campos n'aurait pas abandonné l'idée de le faire partir et pourrait retenter sa chance cet été. Toutefois, la star de 31 ans ne l'entendrait pas vraiment de cette oreille et aurait l'intention de plomber les plans du conseiller football du PSG.

Arrivé en 2017, Neymar n’a pas encore répondu aux attentes placées en lui. Le Brésilien avait été recruté pour aider le PSG à remporter sa première Ligue des champions. Malheureusement pour le club de la capitale, Neymar a souvent été absent dans les moments importants, notamment à cause des blessures. Cette saison encore, la star de 31 ans a dû déclarer forfait.

PSG : Le transfert de Messi dicté par Neymar https://t.co/58sf8s4h7y pic.twitter.com/izvlLZZH1S — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Neymar poussé vers la sortie par Campos ?

Le PSG en aurait donc assez. Après avoir essayé de le faire partir l’été dernier, Luis Campos n’aurait pas abandonné son idée de pousser Neymar vers la sortie. Mais au micro de MARCA , Arnaud Hermant a dévoilé que l’international brésilien ne l’entendait pas vraiment de cette oreille.

«Il vit très bien à Paris»