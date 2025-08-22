Coup de fil pour un transfert : Le canular dans les médias, l'OM est sauvé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille est en quête de quelques signatures avant que le rideau ne tombe sur le mercato le 1er septembre au soir prochain. Et ce, à dans chaque compartiment du jeu selon L'Equipe à l'exception du poste de gardien de but. Pour sa charnière centrale, le comité directeur de l'OM penserait entre autres à Benjamin Pavard, un dossier qui a inspiré Olivier Létang au vu des informations parues dans la presse à son sujet.

Du côté du LOSC, l'heure est aux derniers ajustements en ces ultimes jours du mercato, comme pour beaucoup de clubs. Pour l'OM, avec les départs d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe définitivement écartés pour cause de bagarre dans le vestiaire la semaine dernière, il y a beaucoup plus le feu. Foot Mercato expliquait cette semaine que pas moins de 10 mouvements étaient susceptibles d'avoir encore lieu.

«Il devrait arriver lundi, Benjamin. C'est une bonne nouvelle» Parmi eux, le recrutement d'un défenseur central, dossier visiblement toujours prioritaire aux yeux de la direction sportive gérée par Medhi Benatia. Le directeur du football de l'OM ciblerait Joel Ordonez, mais surveillerait également le dossier Benjamin Pavard qualifié d'alternative par les décideurs de l'Olympique de Marseille à l'instant T. A Lille, club formateur du champion du monde, le président Olivier Létang a fait un canular à l'auditoire pendant son passage en conférence de presse vendredi. « Un retour de Pavard au club ? Est-ce une piste sérieuse ? Il devrait arriver lundi, Benjamin. C'est une bonne nouvelle (ndlr il laisse un silence avant de rire). Je vais répondre par l'absurde en fait, j'ai vu, j'ai lu des choses, j'ai appelé Benjamin, on s'est parlé ».