Coup de balai au PSG, il bloque son transfert

Après une nouvelle saison décevante, le PSG souhaite se séparer de plusieurs joueurs cet été. Ce qui pourrait concerner Fabian Ruiz, recruté contre 25M€ en provenance de Naples lors du dernier mercato estival. Burnley, champion de Championship et promu en Premier League, serait intéressé par l’international espagnol. Mais ce dernier n’aurait pas l’intention de s’en aller.

Malgré le 11e titre de champion de France remporté, la saison du PSG laisse un goût amer. L’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et le jeu proposé n’ont pas satisfait et du changement est attendu lors de la prochaine période de mercato. Comme indiqué par Le 10 Sport , deux joueurs du club de la capitale ont d’ores et déjà été placés sur la liste des transferts.

Soler et Sanches vers la sortie

En effet, selon nos informations, Carlos Soler et Renato Sanches ne seront pas retenus cet été. Les deux hommes, arrivés il y a bientôt un an au PSG, n’ont pas convaincu cette saison. D’autres joueurs risquent de se retrouver dans une situation similaire, ce qui pourrait être le cas de Fabian Ruiz.

Ruiz ne veut pas partir