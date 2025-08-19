Clash à l’OM : Il agace tout le vestiaire et va boucler son transfert !

Axel Cornic

La fin du mercato estival s’annonce explosive à l’Olympique de Marseille, qui a officiellement annoncé ce mardi sa décision de mettre sur la liste des transferts Adrien Rabiot ainsi que Jonathan Rowe. Ce dernier semblait déjà être proche d’un transfert depuis le début de l’été, avec notamment un intérêt en Serie A de l’AS Roma, Bologna ou encore l’Atalanta.

« Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible » Plusieurs indiscrétions avaient fuité ces derniers jours, avec d’ailleurs une mise à l’écart des deux joueurs, mais l’OM a tenu à sortir du silence pour mettre les choses au clair. « Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi » peut-on lire dans le communiqué publié ce mardi.