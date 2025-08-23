Cinq transferts annoncés, l'OM met le feu au mercato !

Amadou Diawara

Depuis le début du mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a recruté six joueurs au total : Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Pierre-Emerick Aubayemang, Timothy Weah, Igor Paixao et Facundo Medina. Interrogé ce samedi soir sur la suite du recrutement du club marseillais, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il avait besoin de cinq recrues supplémentaires.

Qualifié pour la Ligue des Champions 2025-2026 - et ce, grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 1 la saison dernière - l'OM a frappé un grand coup sur le mercato estival. En effet, Medhi Benatia a déjà offert six joueurs à Roberto De Zerbi lors de cette fenêtre de transferts : Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Pierre-Emerick Aubayemang, Timothy Weah, Igor Paixao et Facundo Medina.

OM : De Zerbi réclame d'autres recrues Alors que le marché va fermer ses portes le 1er septembre à 20 heures, l'OM devrait recruter d'autres joueurs cet été. D'après Roberto De Zerbi, il a besoin de cinq joueurs pour que son effectif soit au complet.