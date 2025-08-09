Chevalier au PSG : Il annonce déjà un problème !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a bouclé ces dernières heures le transfert de Lucas Chevalier qui débarque en provenance du LOSC pour prendre la place de numéro un à Gianluigi Donnarumma. Une cohabitation devrait d'ailleurs s'instaurer entre les deux hommes cette saison au Parc des Princes, ce qui provoquera un malaise certain selon Walid Acherchour qui s'est lâché à ce sujet.

Le PSG vient d'acter une grosse révolution pour son avenir ! Malgré sa très bonne saison et notamment dans la campagne de Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma se retrouve relégué au statut de numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens avec le recrutement de Lucas Chevalier. Conformément aux révélations exclusives du 10Sport.com datant du mois de juillet, les deux hommes pourraient d'ailleurs faire l'objet d'une alternance cette saison au PSG si Donnarumma décide de rester.

« J'aurais préféré que Chevalier soit prêté » Au micro de l'After Foot sur RMC Sport jeudi soir, le chroniqueur Walid Acherchour a affiché de sérieux doutes quant à la capacité de Chevalier à faire oublier Donnarumma au PSG : « J’espère que Chevalier sera le gardien idéal pour faire passer un cap au PSG, mais je ne peux pas te donner de certitudes. On a vu beaucoup de gardiens aller dans des gros clubs et qui n’ont pas su assumer ce changement de statut. Donc je vais attendre, surtout que j’aurais préféré que Chevalier soit acheté et prêté dans la foulée. J’aurais aimé que ça se fasse. Sachant que Chevalier sera numéro un, je ne pas sûr que ce soit la meilleure situation du PSG par rapport à Donnarumma. Si je suis Donnarumma, pas sûr que je parte », estime Acherchour.