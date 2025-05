Cherki - PSG : Nouvelle annonce fracassante !

Axel Cornic

Déjà approché par le passé, Rayan Cherki a ouvert grand la porte à une arrivée au Paris Saint-Germain lors de la dernière cérémonie des Trophées UNFP. Mais pour certains observateurs, le prodige de l’Olympique Lyonnais n’aurait pas vraiment sa place au sein de l’équipe de Luis Enrique.

Considéré comme l’un des plus grands talents de la formation française, Rayan Cherki fait parler de lui depuis plusieurs années déjà. Et le joueur de 21 a plusieurs fois été lié à des rumeurs de mercato, notamment en ce qui concerne le PSG. Et cette destination ne lui déplairait pas du tout…

Cherki n’a pas sa place au PSG !

Lors de la dernière cérémonie des Trophées UNFP, l’ailier de l’OL a en effet lancé un appel du pied à peine déguisé au PSG. Pourtant, pour Daniel Riolo il aurait beaucoup de mal à s’y imposer. « Là maintenant tout de suite dans l'état actuel du XI parisien, il n’a pas sa place. Il ne démarre pas, parce qu'il est en-dessous en terme technique, de préparation et de réponse à une exigence. Il passe dans un autre football » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, dans l’After Foot de ce lundi soir.

« L'état d'esprit, il l'aura, mais... »

« Cherki n'a pas encore joué à ce niveau-là dans l'effort collectif et la mise en place collective. Il peut y arriver, mais il y a un énorme travail qui doit être fait avec lui. En plus, il a pas de position claire » a estimé Riolo. « Quand il faudra faire des matchs de L1, il pourra jouer n'importe où, mais quand il y a gros match de Ligue des Champions, il n'y a que des positions claires. Doué dans toute sa progression, il y avait quelque chose qu'on savait, c'est qu'il était polyvalent. On le savait, mais on ne le sait pas de Cherki. Il n'y a pas de grosse référence. L'état d'esprit, il l'aura, mais est-ce qu'il a en lui assez de capacité physique pour arriver à ce volume de course ? ».