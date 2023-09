Cette star quitte le PSG, il jubile

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le PSG, Sergio Ramos a fait ses valises et s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Séville. Un transfert qui comble de joie Ivan Rakitic. En effet, le milieu de terrain croate s'est enflammé pour le retour de Sergio Ramos en Andalousie.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Sergio Ramos a paraphé un bail de deux saisons lors de sa signature. Alors qu'il n'a jamais prolongé avec le club de la capitale, le vétéran espagnol de 37 ans a migré vers l'Espagne pour faire son retour au FC Séville, et ce, pour 0€. Une nouvelle qui enchante Ivan Rakitic.

Verratti quitte le PSG, Ibrahimovic se lâche https://t.co/dRfTORriqM pic.twitter.com/jD9WMS1Wvb — le10sport (@le10sport) September 14, 2023

Ivan Rakitic est heureux d'accueillir Sergio Ramos

Lors d'un entretien accordé à Radio Sevilla, Ivan Rakitic a fait part de son immense joie de voir Sergio Ramos retrouver le FC Séville. En effet, l'international croate a fait clairement comprendre que l'ancien numéro 4 du PSG était la recrue qu'il fallait au club andalou.

«On a besoin de lui, il a beaucoup de qualité»